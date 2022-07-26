Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения Техника
|

«Сберкорус» запустил онлайн-сервис по взысканию дебиторской задолженности

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» запустила полностью онлайн-сервис для взыскания дебиторской задолженности «Сбор долгов». Он поможет юрлицам и ИП взыскать долг на любом этапе без личного присутствия.

Все этапы взыскания долга от получения консультации, поиска исполнителя и заключения договора с ним и до передачи в работу документов происходят дистанционно и не требуют личного присутствия заявителя в офисе юриста или государственных органах.

Специалисты сервиса ответят на вопросы и предоставят бесплатный аналитический отчет о задолженности, который включает анализ рисков, расчет задолженности и рекомендации по взысканию долга. После получения отчета компания принимает решение об использовании услуг сервиса.

Юридическое сопровождение ведут юристы с 15-летним опытом в сфере взыскания долгов. За время их практики было закрыто более 600 дел по взысканию дебиторской задолженности, из которых в пользу истца завершено 90%.

Сервис сам подберет юриста по фиксированной цене. Оказание юридических услуг с поэтапной системой взыскания поможет взыскать долг с минимальными расходами. В случае положительного решения суда все расходы на сервис компенсирует должник.

Главная задача сервиса — дать бизнесу простой и доступный инструмент по взысканию задолженности и сэкономить время. Сервис освободит рабочее время юриста для более важных дел, за счет автоматизации процесса возврата долгов.

Амир Даутов, InfoWatch: Корпоративный периметр из-за удаленки превратился в «решето» с уязвимостями
Защита данных

«Сбор долгов» работает по всей России, неважно, в каких регионах зарегистрированы истец и ответчик.

«Если раньше бизнесу приходилось терять время в поисках надежного специалиста, который рассчитает возможную сумму взыскания, а потом тратить время на встречи и оформление документов, то теперь все можно сделать онлайн, что экономит время и силы. Хочу отметить, что фактически сервис «Сбор долгов» является бесплатным, так как расходы на него будут юридически оформлены как представительские и компенсируются в случае положительного решения суда о возврате долга. В дальнейшем в сервис будут добавлены функции калькулятора госпошлины, неустойки и проверки контрагента, в том числе на ликвидацию», — сказала руководитель сервиса «Сбор долгов» в Сберкорус Юлия Козлова.

«Средний срок цикла взыскания дебиторской задолженности от момента подачи претензии до завершения процесса взыскания занимает от 2,5 до 4 месяцев в случае, если задействована одна инстанция и исполнительное производство, и при условии, что у должника есть деньги на счетах. Примерно в 20% случаях срок удлиняется до 5-6 месяцев и более, если должник обжалует решение в вышестоящие инстанции, но наличие онлайн-сервиса может значительно сократить эти сроки», — сказала руководитель отдела правовых вопросов «Сберкорус» Татьяна Зимина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ушедший из России основатель Mail.ru нашел нового хозяина для своих активов

«Мой офис» выпустил «созданную с нуля» корпоративную почту на миллион ящиков

CNews Analytics опубликовал первый рейтинг и первую карту импортозамещения

Российских чиновников обязали пересесть с Telegram и WhatsAp на мессенджер VK

Перед самым началом спецоперации EPAM купил в Киеве офис за $50 млн

Американцы закрывают в России завод по сборке электроники. Работников благодарят за трудолюбие и увольняют

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие 4G-модемы для дачи: выбор ZOOM

Обзор 4К-телевизора Hyundai H-LED65FU7002: корейское железо и российский софт

Лучшие умные увлажнители воздуха с Wi-Fi: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще