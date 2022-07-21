«Сбермаркет» и «Самокат» анонсировали сотрудничество

Сервис доставки продуктов «Сбермаркет» начал сотрудничество с онлайн-ритейлером «Самокат». Партнерство позволит «Сбермаркету» предложить клиентам еще больше товаров с быстрой доставкой за 15 минут.

Формат сотрудничества предполагает, что «Сбермаркет» выступит партнером-маркетплейсом, а оформленные заказы «Самокат» будет собирать и доставлять самостоятельно.

К заказу в «Сбермаркете» доступен весь ассортимент «Самоката» — порядка 2,5 тыс. артикулов, включая 764 товара собственной торговой марки. Это не только продукты питания, но также средства для дома и ухода за собой. Ассортимент большинства дарксторов состоит из товаров, которые обычно есть в наличии в стандартных магазинах у дома. Товарная матрица настраивается в зависимости от города и района. Так, например, в дарксторах Казани и Нижнего Новгорода представлено много продукции местных производителей.

Доставка из «Самоката» займет от 15 минут в зависимости от того, на каком расстоянии от клиента находится даркстор. Дарксторы расположены в каждом районе города, и если пользователь находится в радиусе 1,5 км, то уже через 15 минут заказ будет у него. В среднем на сборку уходит 2–5 минут, на доставку — еще 5–20. Доставка работает с 8 до 23 часов.

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«Нам важно развивать доступность «Самоката» для покупателей в разных форматах. Интеграция со «Сбермаркетом» — прекрасная возможность расширить опыт онлайн-покупок как для наших пользователей, так и для тех, кто еще не успел ими стать. Это еще один удобный способ получать полюбившиеся товары с почти мгновенной доставкой или начать свое знакомство с «Самокатом» с заказа уникальных продуктов из ассортимента нашей торговой марки», — отметил Игорь Рожков, директор по маркетингу сервиса «Самокат».

«Мы стремимся к тому, чтобы клиенты могли заказать у нас все, что им захочется, и получить это в удобном для них формате. Будь то экспресс-доставка, доставка к определенному времени или самовывоз, — сказал Сергей Катасонов, директор по развитию бизнеса «Сбермаркета». — Для нас партнерство с «Самокатом» — это возможность расширить ассортимент, который доступен с экспресс-доставкой. А наши клиенты теперь смогут найти в приложении еще больше любимых товаров».