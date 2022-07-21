Аналитика ТТК: в июне 2022 года число DDoS-атак выросло вдвое

Специалисты компании «Транстелеком» (ТТК) выпустили очередной аналитический отчет о количестве и характеристиках обнаруженных и пресеченных с помощью сервиса «Защита от DDoS-атак» угроз информационной безопасности. В течение II квартала 2022 г. число атак существенно (более чем 3 раза) увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года. В июне зафиксирован резкий 100% скачок по сравнению с данными за апрель и май 2022 г.

Наибольшая часть DDoS-атак (почти 40%) была направлена на предприятия банковской и финансовой отрасли, почти половина – на транспортные и образовательные учреждения. На телекоммуникационную и нефтегазовую отрасль – в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде 2021 г. Средняя продолжительность атак составила около полутора часов, а максимальная – более недели. Скорости атак варьировалась в широком диапазоне вплоть до максимальных 150 Гбит/с (более чем вдвое выше, чем в I квартале этого года).

Основными разновидностями стали атаки типа UDP (количество выросло в 8 раз) и HTTP flood (их число увеличилось в 15 раз). Суть этих атак сводится к отправке большого количества запросов в достаточно короткий срок. До окончания или пресечения таких инцидентов сервисы или сайты не могут поддерживать нормальную функциональность, что может привести к значительным репутационным потерям и финансовым убыткам.

В «Транстелекоме» уже несколько лет работает центр мониторинга информационной безопасности, который обеспечивает все потребности заказчиков и позволяет внедрить лучшие наработанные практики для защиты от всех возможных угроз. Специалисты ТТК способны помочь своим клиентам обеспечить соответствие законодательству и выполнить все требования регулятора, включая исполнение указа Президента РФ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации.

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Сервис «Защита от DDoS-атак» компании «Транстелеком» – это многоуровневая система фильтрации входящего трафика, которая обеспечивает защиту интернет каналов, сетевого оборудования и веб-ресурсов. Поддерживаются режимы защиты от DDoS-атак с непрерывной очисткой трафика особо критичных клиентских сервисов, либо c перенаправлением трафика после обнаружения DDoS-атак.

Узнать больше о возможностях услуги «Защита от DDoS-атак» и подробнее ознакомиться с аналитическим отчетом можно на сайте компании.