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Документы об истории Красноярска оцифруют на «Эларскан»

Два современных планетарных сканера «Эларскан» С2-800КС начали работу в Красноярском городском архиве. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

На сегодняшний день в Красноярском городском архиве (МКУ «КГА»), который отмечает свое 30-летие в августе 2022 г., не оцифровано около 26 тыс. дел, и их количество постоянно растет, отмечают специалисты.

«С помощью нового отечественного оборудования мы оцифровываем документы постоянного хранения и, в первую очередь, отражающие исторически значимые события в городе Красноярске, – сказала заместитель начальника отдела сохранности Наталья Проня. – Создание электронных копий необходимо для сохранности подлинных дел. Электронные копии используют работники отдела информационных услуг для исполнения запросов граждан».

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«Эларскан» С2-800КС

Отечественный планетарный сканер «Эларскан» С2-800КС имеет фотосенсор высокого разрешения, с его помощью сотрудники архива смогут оцифровать в высоком качестве дела, книги, журналы, газеты, чертежи и другие документы, находящиеся в любом физическом состоянии. Сканер одинаково бережно в бесконтактном режиме создаст электронные копии эталонного качества как современных, так и исторических материалов. Сканеры «Эларскан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

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