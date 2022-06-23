В Пермском Политехе создали приложение для повышения эффективности преподавателей

Сегодня в системе профессионального образования активно используются платформы для дистанционного обучения студентов, однако они обладают рядом недостатков, такими как учет в системе не всех составляющих учебного процесса, сложности с настройками системы в зависимости от потребностей пользователей, с внедрением и поддержкой системы. Ученые Пермского Политеха представили новую версию интеллектуального веб-приложения для преподавателей, которое будет применяться при подготовке бакалавров и магистров, обучающихся в области информатизации и роботизации, а также при повышении квалификации сотрудников ИТ-предприятий. Об этом CNews сообщили представители Пермского национального исследовательского политехнического университета.

Интеллектуальная информационная система разработана в рамках научно-технических проектов при поддержке стипендии Президента России молодым ученым и аспирантам (№ стипендии СП-100.2018.5), назначенной Советом по грантам Президента России, а также при поддержке РФФИ (научный проект № 18-38-00835). Кроме того, политехниками получено свидетельство о государственной регистрации программы для электронно-вычислительных машин.

По словам разработчиков, технология позволит снизить трудоемкость работы преподавателей посредством гибкой настройки учебных курсов и отдельных практических заданий в соответствии с используемыми методиками обучения, спецификой изучаемых дисциплин, применения тренажерно-обучающих компонентов для автоматизации процесса контроля знаний и навыков.

«Наиболее важные функциональные возможности системы заключаются в автоматической генерации для каждого обучаемого индивидуальных вариантов небольших практических заданий и в автоматическом оценивании выполнения студентом данных заданий, формировании замечаний и рекомендаций обучаемому. Посредством реализации данной функции представленная разработка позволяет в дополнение к тестированию знаний организовать контроль начальных навыков при выполнении студентами небольших практических задач. Такие задачи можно использовать, например, при защите отчетов по лабораторным работам, в ходе экзаменов», — сказал один из разработчиков, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Иван Полевщиков.

Цифровые новинки ВТБ: от биометрии для веб-версии до банка в Telegram ИТ в банках

Для преподавателей система представляет интерес еще и тем, что она позволяет дистанционно проверять работы студентов, хранить информацию о результатах контроля знаний, а также организовать автоматизированную поддержку принятия решений при выставлении промежуточной аттестации.