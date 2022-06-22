«VK видео» запускает историю просмотра и тайм-коды в роликах

«VK видео» представила новые возможности для удобного кросс-платформенного просмотра роликов и более точной настройки персональных рекомендаций. Пользователям платформы стала доступна возможность продолжить просмотр видео с того же места на разных устройствах, а также корректировать предлагаемые рекомендации, возвращаясь к роликам в истории и очищая ее. В загруженных на платформу видео теперь можно быстро находить интересные моменты с помощью тайм-кодов, что упростит навигацию пользователей. Об этом CNews сообщили представители VK.

Новые функции станут частью новой расширенной статистики видеоконтента и помогут улучшить работу рекомендательных алгоритмов. С подробной аналитикой загруженных на платформу видео авторы контента смогут ознакомиться в личном кабинете правообладателя — его запуск планируется в начале осени.

История просмотров появится в разделе «Мои видео» и будет работать в веб-версии, а также приложениях на iOS и Android при авторизации через VK ID. История добавит новые сценарии потребления контента: например, пользователи смогут начать просмотр на одном устройстве, а продолжить на другом с момента остановки. В истории сохранятся и стримы, а значит, появится возможность пересмотреть те моменты, которые пользователь упустил в прямом эфире. В дальнейшем история просмотров появится и на устройствах со Smart TV.

Видеоплатформа улучшает рекомендации раздела «Для вас», основываясь, в том числе, и на истории просмотренного пользователем контента. Большое влияние оказывает досматриваемость роликов — вернувшись к просмотру видео через историю, пользователь даст сигнал алгоритмам, что такой контент ему интересен. Такой сценарий поможет роликам чаще попадать в раздел рекомендаций и набирать больше просмотров. Также есть возможность полностью очистить историю или точечно удалить из нее отдельные видео. Если пользователь посмотрел ролик по ошибке или видео не понравилось, то удаление его из истории подскажет алгоритмам меньше рекомендовать подобный контент в будущем.

При загрузке роликов на платформу авторы теперь смогут разделять видео на отрезки, отмечать интересные моменты на временной шкале и добавлять краткое описание каждому эпизоду с помощью тайм-кодов. При наведении курсора на отрезок пользователь увидит превью эпизода и краткое описание. Тайм-коды упростят взаимодействие пользователей с роликами: искать нужные моменты станет легче, что особенно актуально для длинных многочасовых видео. Описание фрагментов станет еще одним местом, куда можно добавить ключевые слова, чтобы повысить выдачу ролика в поиске. Благодаря тайм-кодам алгоритмы смогут лучше понимать, какой сюжет в видео больше привлекает зрителей, а какие эпизоды они, наоборот, проматывают. Рекомендательные алгоритмы будут учитывать этот опыт и предлагать пользователям более релевантный для них контент.

Функция способна повысить удобство потребления контента: пользователи смогут тратить на поиск интересной информации меньше времени. Повышается шанс, что аудитория будет больше задерживаться в роликах конкретного автора, смотреть разный контент от него, подписываться, таким образом, повышая популярность контент-мейкера и увеличивая его монетизацию. Видео с тайм-кодами уже доступны пользователям веб-версии платформы, а скоро появятся и на мобильных устройствах. Кроме того, пользователи могут скопировать ссылку на определенный момент видео, что даст дополнительный стимул поделиться с друзьями новым захватывающим контентом.

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Александр Тоболь, СTО «Вконтакте», «VK видео» и «VK звонков»: «Мы стремимся как можно качественнее анализировать предпочтения аудитории, чтобы рекомендации видео были максимально точными, а уникальный контент помогал авторам находить свою аудиторию. Для этого мы оцениваем, что зрители смотрят, сколько времени тратят на просмотр, какой контент ищут, как часто смотрят видео конкретного канала или на конкретную тематику, как часто пересматривают понравившиеся ролики и многие другие факторы. Теперь у пользователей появятся дополнительные возможности влияния на рекомендации — например, с помощью удаления не понравившихся роликов из истории просмотров. Новые функции помогут нам расширить аналитику видеоконтента, скоро мы будем делиться с авторами гораздо более детализированной статистикой. Для этого уже осенью представим обновленный кабинет автора — долгожданный запуск для многих контент-мейкеров».

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«VK видео» фиксирует рост интереса пользователей к видеоконтенту, весной платформа установила рекорд — более 2,45 млрд суточных просмотров роликов. Ежедневная аудитория «VK видео» превышает 40 млн человек. Платформа продолжает улучшать опыт пользователей, для этого ускорили старт роликов с помощью нового протокола HTTP/3. Технология позволяет быстрее запускать видео и повысить качество его воспроизведения, что будет особенно заметно в сетях с нестабильным соединением. По оценкам платформы, видео будут стартовать на четверть быстрее примерно у 10% аудитории — это более 10 млн человек в месяц.