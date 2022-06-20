Шесть из 10 программистов и системных администраторов любят свою профессию

Тех, кто занимается любимым делом, больше всего среди учителей, врачей и дизайнеров, а меньше всего — среди кладовщиков, продавцов и охранников. В опросе сервиса SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из разных профессиональных групп, в том числе программисты и системные администраторы.

61% опрошенных программистов уверенно заявляют, что любят свою работу. Еще 22% затрудняются ответить на вопрос. 17% респондентов признались в том, что не любят свою профессию. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Среди системных администраторов процент влюбленных в свою профессию чуть меньше — 55%. Не могут уверенно ответить 19%. Еще 26% не любят свою работу.

Чаще всего в любви к своей работе признаются учителя, врачи и дизайнеры: по 65% из них с удовольствием выполняют рабочие задачи. Много влюбленных в свое дело среди главных бухгалтеров (64%), воспитателей и экономистов (по 62%), программистов (61%) и медсестер (60%). Меньше всего тех, кто признавался в любви к работе, среди кладовщиков (27%), продавцов (32%), охранников (40%), операторов call-центров (41%) и секретарей (42%).

Свою нынешнюю работу любят 53% россиян, тогда как каждый четвертый (25%) вынужден отдавать себя нелюбимому делу. При этом женщины питают теплые чувства к работе заметно чаще мужчин (56% против 49% соответственно), а респонденты старше 45 лет — чаще опрошенных моложе 34 лет (58% против 48%). Кроме того, чем больше зарабатывают россияне, тем чаще встречаются среди них те, кто любит свою работу: если среди опрошенных с доходом менее 50 тыс. руб. их 45%, то среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. — уже 59%.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 637

Время проведения: 30 апреля — 10 июня 2022 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 3000 респондентов