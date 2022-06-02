«Яндекс» добавил эквалайзер в маленькие колонки с «Алисой»

«Яндекс» добавил эквалайзер в компактные колонки с «Алисой»: «Станцию мини», «Станцию мини 2» и «Станцию лайт». Теперь настроить звук на свой вкус можно в любой умной колонке «Яндекса».

Эквалайзер поможет убрать басы или, скажем, добавить верхние частоты. Для этого достаточно изменить их громкость. Иконки рядом с частотами подскажут, на каких инструментах они ярче всего. Есть также готовые варианты настроек для разных жанров и ситуаций: например, «джаз», «рок», «акустика», «концерт», «вечеринка». Так, для спокойного семейного ужина подойдет вариант «джаз», а для шумной встречи с друзьями — «вечеринка». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Настроить эквалайзер можно в мобильном приложении «Яндекс» или в отдельном приложении для управления умными устройствами — «Дом с Алисой».