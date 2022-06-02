В «СКБ Контур» назначен новый руководитель направления ЭДО

В группе компаний продолжается обновление управленческой команды, которое было запущено в конце 2021 г.

Направление электронного документооборота возглавил Игорь Устюжанин. Игорь занимался разработкой в «СКБ Контур» с 1999 г. Участвовал в создании новых продуктов, управлении проектами и техническими командами. В течение пяти лет возглавлял управление разработки, с 2018 г. развивал направление международных проектов в «Контуре». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Бизнес-направление ЭДО — одно из самых динамично развивающихся в “Контуре”. Спрос на сервисы для обмена электронными документами постоянно растет. За последние пять лет количество документов, переданных через “Контур.диадок”, выросло в 3,5 раза, трафик EDI-сообщений — увеличился более чем в пять раз. Сервисы ЭДО “Контура” позволяют обмениваться документами между контрагентами и внутри организаций, дают возможность автоматически передавать данные в государственные информационные системы, например по маркировке товаров. Вместе с командой нам предстоит продолжить развивать функциональность продуктов, поддержать инфраструктуру, обеспечить максимально простое подключение в условиях растущего интереса российского бизнеса к ЭДО и реализовать стратегические цели направления, – сказал Игорь Устюжанин, руководитель направления ЭДО «СКБ Контур».

Игорь Устюжанин

Потенциальный рынок для ЭДО в целом по стране оценивается в 4 млн ИП и юрлиц.

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«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.