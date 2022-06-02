Александр Хачикянц об Open Source: как профессионально расти с помощью участия в открытых проектах

Рынок труда в сфере IT претерпевает значительные изменения. Уход крупных игроков из страны и масштабный переезд (релокации) специалистов, а также ряд других факторов сделал ситуацию в сфере найма более сбалансированной.

Говоря проще, сегодня конкуренция усилилась. Если раньше соискатели из сферы IT могли «выдвигать требования», а рост зарплат во время перехода в другую компанию мог достигать 50%, сейчас ситуация изменилась. На рынок вышли бывшие сотрудники компаний, прекративших свою деятельность в России. Так, по данным HeadHunter, в апреле 2022 года на одну вакансию в сегменте IT-профессий претендует вдвое больше кандидатов, чем в середине февраля 2022 года. Количество резюме стремительно увеличивается, однако среднее число вакансий не спешит расти. Работодатели не прекращают наем, однако становятся всё более избирательными.

Как повысить свою привлекательность на рынке и привлечь внимание IT-сорсера? Один из возможных вариантов — участие в опенсорс-проектах. Что это, и как помогает программистам в получении новых навыков, востребованных на рынке? Разберемся с нашим техническим экспертом.

Open Source Software представляет собой программное обеспечение с открытым кодом. Что это значит? Проще говоря, код опенсорса можно посмотреть, а также при желании внести изменения.

Большинство программистов ежедневно взаимодействуют с GitHub, VSCode, большим количеством библиотек с разными типами лицензий. Open Source Software сегодня позволяет значительно ускорить процесс работы над проектами. Популярность Open Source проектов обусловлена исторически, например, удачный проект привлекает внимание программистов, которые пишут баг-репорты, привносят полезные изменения, становятся частью опенсорс комьюнити.

Open Source популярен среди крупных корпораций и маленьких стартапов, которые разделяют ценности OS и используют его преимущества. Так, например, можно адаптировать готовые решения в соответствии с задачами и целями проекта, внедрить их в корпоративную экосистему.

Эксперты регулярно напоминают, Open Source-проекты приносят пользу как начинающим разработчикам, так и профессионалам, которые заинтересованы в повышении экспертизы, внесении вклада в сообщества и улучшении своего имиджа. Александр Хачикянц, тимлид и web-разработчик с более чем 14-летним опытом, поделился с редакцией своим взглядом на опенсорс. Подготовили короткую выжимку из разговора с экспертом.

По мнению тимлида, Open Source открывает точки роста как для junior-, так и для senior-специалистов. По его словам, участие в Open Source проектах — отличная возможность для начинающих. Джунам, стажерам и тем, кто только начинает путь в разработке, стоит присмотреться к опенсорсу. Это отличная возможность получить новый опыт и расширить профессиональный кругозор. Логичнее и проще всего начать знакомство с GitHub. К тому же аккаунт на этом веб-сервисе давно стал аналогом «резюме» и портфолио для IT-рекрутеров, которые ищут там кандидатов. Это может стать дополнительным источником для поиска работы. Другой значимый плюс — возможность изучить лучшие практики, познакомиться со спецификой Code Review разных проектов и интегрироваться в сообщество, что может быть полезно опытным программистам.

В интервью технический эксперт также отметил, что приобщиться к Open Source-комьюнити достаточно легко. Например, если разработчик обладает достаточными компетенциями, он может привнести вклад с помощью устранения багов (ошибок) в каком-то из приложений. Другой способ — участие в хакатонах и других отраслевых соревнованиях от крупных IT-компаний. Например, подать заявку на Advent of Code или Hacktoberfest. Последний, кстати, организуют GitHub и DigitalOcean. Цель мероприятия — мотивировать участников отправлять пулл-реквесты (полезные предложения по изменению кода) в репозитории с открытым кодом. Участие в таких мероприятиях — не только отличная строчка для резюме, но и возможность получить различные призы и подарки от спонсоров (например, принтованные футболки).

Однако достаточно ли фокусироваться только на Open Source-проектах, чтобы оставаться в тренде? Эксперты считают, что важно отслеживать отраслевые новости, быть в курсе «новинок» и лучших практик, которые применяют коллеги по цеху. «Важно обладать любознательностью и широким кругозором. Иначе, за прогрессом не угнаться», — отмечает Александр Хачикянц.