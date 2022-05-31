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Компания «АТОЛ» вышла на платежный рынок с новым решением

Компания «АТОЛ» заявила о старте продаж нового устройства: смарт-терминала «АТОЛ СТБ-5», который представляет собой кассу с эквайрингом, кассовым ПО и доступом в личный кабинет Sigma.

Решение рассчитано на малый бизнес в сфере торговли, общепита и услуг: оно позволит сэкономить на эквайринговой ставке, которая составит от 0,9% в зависимости от типа бизнеса, и 0% — при оплате через СБП (QR-код для покупателя высвечивается прямо на экране терминала). Подключить его смогут организации с любым оборотом и вне зависимости от банка, уже оказывающего расчетно-кассовые услуги. Тарифы «АТОЛ» не подразумевают никаких скрытых платежей или штрафов, что особенно критично для малого бизнеса.

Терминал сертифицирован у всех международных платежных систем, отвечает стандартам безопасности и включен в реестр ФНС.

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«Мы разработали качественное решение с предсказуемой стоимостью владения, чтобы бизнес мог четко планировать свои траты, а предпринимателю не требовалось бы искать скрытые платежи и отбиваться от навязанных услуг. В этом плане «АТОЛ» предлагает абсолютно уникальный продукт, аналогов которому на рынке сейчас нет», — сказал директор по продукту «АТОЛ Sigma» Сергей Капацевич.

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