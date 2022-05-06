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На портале госуслуг Подмосковья бизнес сможет получить комплексно две субсидии

«Чтобы бизнесу было проще воспользоваться региональными мерами господдержки, компании и индивидуальные предприниматели смогут по одному заявлению на портале госуслуг Московской области одновременно оформить субсидию на модернизацию и лизинг оборудования», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Субсидия компенсирует до 50% затрат на приобретение оборудования, но не более 10 млн руб. Максимальный размер субсидии на первый взнос по лизингу оборудования – до 70%, но не более 5 млн руб. Субсидия, которую одновременно можно получить и за лизинг, и за модернизацию, не должна превышать 10 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Рассчитывать на поддержку могут компании и индивидуальные предприниматели, успешно прошедшие конкурсный отбор. Заявки на конкурс принимаются до 24 мая 2022 г. Чтобы оставить заявку, необходимо на региональном портале госуслуг выбрать раздел «Бизнесу» – «Развитие бизнеса» – «Поддержка бизнеса и предпринимательства». По результатам оценки онлайн-заявлений будет составлен рейтинг организаций-претендентов.

«В 2022 г. упрощены показатели рейтингования субъектов малого и среднего бизнеса, а также сокращен список необходимых документов. Для подачи заявки юрлицам понадобится только четыре документа, а индивидуальным предпринимателям – три», – сказала Надежда Куртяник.

Например, теперь для получения субсидий не требуется увеличивать численность сотрудников. Претендовать на финансовую поддержку смогут предприятия, которые сохранили свой штат.

Условия участия в конкурсе – организация обязательно должна быть зарегистрирована на территории Московской области и вести деятельность в регионе. При этом оборудование должно быть приобретено или оформлено в лизинг не ранее 1 октября 2021 г.

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