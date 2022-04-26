«Либерум Навитас» поможет российским предприятиям правильно использовать имеющиеся аппаратные ресурсы

Компания «Либерум Навитас» – российский центр проектирования, строительства и эксплуатации ЦОДов и облачной инфраструктуры – выводит на рынок новую услугу «Частное облако как сервис». Данная инициатива предназначена для любых российских предприятий, заинтересованных в обеспечении бесперебойной работы и развития в текущих условиях. Сегодня это особенно актуально, поскольку поставки «железа» затруднены или ограничены, а ремонтные и сервисные работы выполняются с перебоями из-за отсутствия необходимых комплектующих. Об этом CNews сообщили представители «Либерум Навитас».

В рамках новой услуги «Либерум Навитас» возьмет на себя необходимые обязанности, связанные с виртуализацией всех бизнес-процессов, выполняемых на оборудовании заказчика. При этом предполагается передача серверного парка и СХД в управление «Либерум Навитас». В свою очередь, он обеспечит решение задач эффективной эксплуатации такого парка, его ремонта, обслуживания и обновления.

Отметим, что фундаментом предоставления данной услуги является комплекс собственных и партнерских мощностей: это реальные объекты для переноса оборудования (ЦОДы) и компетенции по созданию облачных сервисов на ограниченной аппаратной базе. Данные возможности реализуются в рамках проекта «Либерум Навитас» по созданию федеральной сети ЦОД (15 ключевых российских регионов).

Организации, которые воспользуются данной услугой, смогут решить следующие ключевые задачи:

1. Максимально использовать имеющиеся вычислительные мощности существующе-го оборудования;

2. Защитить процессы и информацию, минимизировав сбои аппаратной части из-за превышения нагрузки;

3. Сделать это быстро, не нарушая стандартный ход работы бизнеса предприятия.

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По мнению «Либерум Навитас», переход на «Частное облако как сервис» является для отечественных предприятий практически безальтернативным решением, способным в относительно короткие сроки нивелировать негативные последствия рыночных ограничений. Так, клиент «Либерум Навитас» сможет существенно увеличить полезную загрузку (утилизацию) уже имеющегося оборудования, поручив все действия, необходимые для виртуализации, операции своему партнеру. Дополнительным преимуществом для заказчика станет возможность резко сократить затраты на обучение персонала и высвобождение времени на подбор оптимального технологического решения и его внедрение.

Подготовка и тестирование данной услуги началась в конце 2021 г.; ее эффективность получила практическое подтверждением в рамках проектов с российскими компаниями, в том числе, работающими в области информационной безопасности и предоставления услуг высокоскоростной связи. Масштабный запуск проекта «Частное облако как сервиса» в столицах и ключевых регионах России намечен на май 2022 г.

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Компания «Либерум Навитас» – российский центр проектирования, строительства и эксплуатации ЦОДов и облачной инфраструктуры «под ключ». В состав команды «Либерум Навитас» входя специалисты, имеющие более чем двадцатилетний опыт создания коммерческих публичных и частных ЦОДов на территории России и за ее пределами.