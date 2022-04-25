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В приложении такси «Максим» в России появились фотографии водителей

В приложении такси «Максим» в России появились фотографии водителей. Об этом CNews сообщил представитель сервиса. Загрузка фото в тестовом режиме сначала была включена в отдельных городах, а теперь во всех подразделениях в России.

Открытость — это тренд на рынке такси, еще один способ повысить доверие пассажиров. За первые сутки загрузили свои фотографии более 9 тыс. перевозчиков. Это очень хороший результат.

Фотографии проходят модерацию. Водителям рекомендуют использовать четкие изображения с нейтральным фоном, фотографироваться без солнцезащитных очков и головного убора, с доброжелательным выражением лица и спокойной улыбкой. Фото должно располагать к знакомству.

После одобрения снимок отображается в профиле водителя в рабочем приложении Taxsee Driver и при назначении на заказ высвечиваться у пассажира в приложении «Максим». За рубежом фотографии водителей в приложении «Максим» уже давно являются обязательными. Портретные фотографии загружают водители в Аргентине, Бразилии, Индонезии, Индии, Мексике, Малайзии, на Филиппинах и в других странах работы сервиса.

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