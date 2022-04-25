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Digital Holding займется цифровизацией здравоохранения в Узбекистане

Digital Holding, «Мегафон» и IT-Med при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровизации здравоохранения. Цифровой холдинг представил технологические решения для реализации стратегии «Электронное здравоохранение – 2025».

«Современные цифровые технологии помогают не только выстроить и автоматизировать процессы, освободив персонал медицинских учреждений от части рутинных работ, но и повысить качество и эффективность оказания услуг. Так, решения в области телемедицины предоставят доступ к высококвалифицированной врачебной помощи любому пациенту независимо от того, где он находится, а система выписки электронных рецептов позволит контролировать оборот лекарственных препаратов и обезопасить пациентов. У команды Digital Holding большой опыт в реализации подобных проектов в других странах, и мы рады предложить свои возможности для усиления системы здравоохранения в Узбекистане», – сказал Андрей Майгур, генеральный директор Digital Holding.

«Масштаб задействования цифровых технологий в области здравоохранения Узбекистана становится все более широким. Построение пациенто-ориентированной цифровизации сферы здравоохранения поможет в первую очередь повысить качество и эффективность оказания медицинских услуг населению, а также упростить процесс управления. Цифровые решения Digital Holding направлены на достижение более успешных результатов в профилактике и лечении заболеваний», – отметил Артур Хакимов, директор IT-Med.

Завершить создание единой медицинской базы данных и комплекса интегрированных информационных систем в Узбекистане планируется к 2025 г. Кроме разработки решений для телемедицинских консультаций и запуска платформы электронных рецептов, усилия сторон будут направлены на развитие информационных систем, позволяющих упростить управление средствами фонда медицинского страхования и контролировать качество оказываемых услуг.

Пациентов медицинских учреждений ждет переход на электронные медицинские карты и сервисы онлайн-записи к врачам, информирование о результатах лабораторных исследований через SMS и e-mail.

В рамках сотрудничества также планируется моделирование системы для работников скорой медицинской помощи с аудио и видеосвязью между диспетчерами и бригадами и оперативным SMS-оповещением врачей.

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