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Рекомендации клиентам «Сбера» по работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» на платформе Android

Из-за введенных санкций мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе Android недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play.

Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Мы рекомендуем клиентам не удалять установленное приложение банка.

Новые пользователи или клиенты, которые по какой-либо причине удалили приложения Сбера с Android-устройств, могут скачать его с официального сайта Сбербанка.

Обращаем внимание, что необходимо проявлять бдительность и устанавливать приложения «Сбера» только по этой ссылке на официальном сайте банка.

Для проведения необходимых банковских операций можно также использовать веб-версию «Сбербанк Онлайн», которая адаптирована для использования на мобильных устройствах.

Системы и инфраструктура «Сбера» работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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