С начала 2022 г. жители Подмосковья подали 1 млн онлайн-заявлений на регпортале

«С начала года жители Московской области подали уже 1 млн онлайн-заявлений на портале госуслуг Подмосковья. В I квартале 2022 г. самой популярной услугой на региональном портале стала выдача и замена социальных карт. Услугу оформили более 183 тыс. жителей», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что на портале госуслуг Подмосковья зарегистрировано 7,8 млн пользователей, и количество регистраций постоянно растет. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На портале можно воспользоваться 234 электронными услугами. Среди самых популярных также запись в кружки и секции, оформление субсидии на оплату ЖКУ, назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка от трех до семи лет, прикрепление к поликлинике. Регпортал позволяет быстро и удобно получать госуслуги, потому что заявление можно заполнить со смартфона в любое время», – добавила Ирина Каклюгина.

Для полного доступа к услугам и сервисам портала нужно иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Ее можно получить на федеральном портале госуслуг.