«Рус-телетот» внедрила электронный архив «Этлас»

«Этлас-софт» сообщила о внедрении электронного архива «Этлас» в компании «Рус-телетот».

Основной вид деятельности «Рус-телетот» — организация заключения пари, организация и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. Такой вид деятельности связан с обработкой множества денежных ставок, поэтому особое значение имеет правильная и эффективная организация документооборота, исключающая путаницу и утрату документов.

«Рус-телетот» поставило задачу внедрить в работу одну из современных систем электронного документооборота, которая одновременно решала бы задачи архивного хранения.

После анализа представленных на рынке предложений выбор был остановлен на электронном архиве «Этлас», который отвечает всем необходимым требованиям. Это программное обеспечение для организации централизованного хранения и регулируемого доступа к любым документам компании. Существенная особенность системы «Этлас» в том, что она может использоваться как для организации и ведения архивного дела, так и в качестве основного средства автоматизации работы со всеми документами организации.

В числе основных достоинств архива «Этлас» компания-разработчик отмечает: защиту документов от утраты и повреждения с помощью резервного копирования; регулирование уровня доступа сотрудников к документам, протоколирование действий с ними, защиту от случайного удаления; возможность создания любых картотек; удалённый доступ к документам через интернет; возможность подписания документов электронной цифровой подписью.

При необходимости функциональные возможности электронного архива «Этлас» можно расширить с помощью подключаемых модулей. Например, организовать поточное сканирование бумажных документов для перевода их в цифровой формат. Ещё одна особенность электронного архива – возможность интегрировать электронный архив с другими офисными системами, например, с бухгалтерией.

Развёртывание системы выполнялось специалистами «Рус-телетот». После установки дистрибутива на компьютер система была готова к загрузке документов в базу данных и работе с ними. Инженеры техподдержки «Этлас» ответили на вопросы и помогли удалённо настроить систему.

Руководители «Рус-телетот» выразили уверенность, что использование современного программного обеспечения отечественной разработки не только скажется на эффективности работы компании, но и позволит улучшить её имидж в деловой среде.