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Пользователи смогут оформить покупку на «Яндекс Маркете» на юрлицо

Предприниматели теперь могут делать онлайн-покупки с помощью «Маркета» для бизнеса. Это новый сервис, который позволяет заказать самые разные товары — от канцелярских принадлежностей и косметических средств до стройматериалов. Сервис пригодится любому бизнесу независимо от размера и направления — например, медицинским клиникам, салонам красоты, кофейням, розничным магазинам, ресторанам. Заказывать на «Маркете» для бизнеса выгодно: после покупки на сервисе предприниматель сможет вернуть часть расходов — до 20% НДС. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Сейчас на «Маркете» для бизнеса доступны десятки тысяч товаров: стройматериалы, мебель, одноразовые маски, мыло и многое другое. Сделать заказ на сервисе так же просто, как на обычном «Маркете». Сначала предприниматель наполняет корзину товарами, затем оформляет заказ, указывает адрес доставки и получателя покупки.

Оплатить покупку можно онлайн по расчетному счету. После оплаты сервис сразу передает товары для доставки — и они приезжают к покупателю за один-два дня. Чтобы делать заказы на «Маркете» для бизнеса, не нужно тратить время на отправку платежек и других документов — все это можно заполнить в электронном виде и прислать сервису мгновенно. «Маркет» для бизнеса уже работает в Москве и области, скоро он появится и в других городах.

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«Яндекс Маркет» — сервис для покупок, который продает больше 25 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На «Маркете» удобно торговать — к нему подключились уже почти 24 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».

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