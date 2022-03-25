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Mango Office представила облачные решения для удаленной работы и распределенных команд

Российский поставщик облачных решений Mango Office разработал комплексное предложение по организации командной работы в офисе, на удаленке и в гибридном режиме. Набор сервисов, объединенных российской облачной платформой, позволяет быстро, легко и безопасно перейти на дистанционный формат и масштабировать его в рамках компании, сохранив эффективность сотрудников.

«Глобальный тренд на гибридный формат работы набирает обороты. Мы видим это по растущему интересу клиентов к облачным инструментам, обеспечивающим гибкость и производительность рабочих процессов в распределенных командах. Мы предлагаем решение, отвечающее спросу со стороны компаний среднего бизнеса в текущих реалиях — российские облачные сервисы для простого и безопасного перехода на удаленный формат и контроля ключевых показателей эффективности работы сотрудников отделов продаж и клиентского сервиса», — отметила Мария Полудо, руководитель службы маркетинга и коммуникаций Mango Office.

В рамках рекламной кампании оператор дарит новым клиентам возможность бесплатно подключить и пользоваться в течение трех месяцев инструментами бизнес-аналитики. Акция действует до 14 июня 2022 г. и доступна новым пользователям виртуальной телефонии Mango Office.

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