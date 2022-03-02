«Яндекс маркет» усилил поддержку продавцов

Чтобы помочь продавцам сократить расходы и сделать бизнес более устойчивым, «Маркет» вводит дополнительные меры поддержки. Об этом CNews сообщили представители «Маркета.

1) «Сервис снизит стоимость хранения, обработки и доставки товаров весом от 15 до 25 кг.

Для них будут действовать такие же тарифы, как для мелкогабаритных товаров. Благодаря этому подешевеют доставка в федеральный округ покупателя, доставка до пользователя в пределах одного федерального округа, обработка, хранение и упаковка товаров на складах сервиса (для модели FBY — продажи со склада «Маркета»), а также экспресс-доставка.

2) «Маркет» увеличит срок, в течение которого продавцы смогут без дополнительной оплаты хранить товары на его складах.

Это будет действовать для нескольких товарных категорий: для товаров для красоты срок вырастет до 75 дней, для колясок и автокресел — до 90 дней. Раньше в обоих случаях этот срок составлял 45 дней.

3) Сервис будет рассчитывать по минимальному тарифу поставки на свои региональные склады с транзитного склада в Подмосковье.

Такой тариф составит 10 руб. за коробку или палету, и он заменит стандартный тариф — от 150 до 5000 руб. Это будет действовать при отправке товаров в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самару и Новосибирск.

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4) Если 24–28 февраля 2022 г. магазин доставил товары с опозданиями или отменил заказы, это не повлияет на его индекс качества.

Индекс качества — это рейтинг магазина, который сервис определяет по качеству работы продавца на маркетплейсе. Все заказы за последние дни февраля сервис будет считать исполненными идеально — без учета опозданий, отмен и всего остального, что влияет на индекс качества. Продавцам, для которых раньше действовали ограничения из-за сниженного индекса качества, это позволит ежедневно получать на «Маркете» больше заказов.

5) Магазин сможет торговать на «Маркете», даже если отмены по его инициативе составят до 20% заказов.

Раньше магазин мог принимать заказы, только если этот показатель был не больше 15%. Также количество ежедневных заказов будет ограничено, только если у продавца наберется больше 7% отмененных заказов или 15% задержек с посылками. Таким образом, «Маркет» поможет магазинам работать в условиях, при которых могут случаться непредвиденные отмены или задержки заказов со стороны самих продавцов.

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Большинство мер поддержки будут действовать постоянно. Новые условия формирования индекса качества (пункты 4, 5) будут доступны до 9 марта 2022 г., поставки в региональные склады по льготному тарифу — до конца июня 2022 г. Воспользоваться услугой по хранению колясок и автокресел без дополнительной оплаты магазины смогут до 30 апреля 2022 г. — 90-дневный период будет действовать и после этой даты.

До 7 марта 2022 г. продолжат действовать и другие меры поддержки продавцов, которые «Маркет» ввел на прошлой неделе. Одна из них — ежедневные выплаты магазинам с заказов на сервисе. Тариф за прием денег от покупателей при этом остается минимальным — 1%. Магазины, пользующиеся логистикой «Яндекса», могут также продавать товары только по предоплате — это позволяет им уменьшить количество непредвиденных отмен со стороны покупателя.