Yota открыла продажи SIM-карт в «Пятерочке» в Москве и МО

Yota запустила продажи SIM-карт для смартфонов в сети продовольственных магазинов «Пятерочка» в Москве и Московской области. Приобрести SIM-карту можно в любом из двух тысяч магазинов. Цена SIM-карты составляет 300 руб. Об этом CNews сообщили представители Yota.

«Yota на протяжении двух последних лет активно развивает новые каналы продаж. С начала 2022 г. мы уже запустили продажи в сети гипермаркетов «Ашан», и рады, что нашим партнером стала «Пятерочка». Теперь клиентам стало ещё быстрее и проще подключиться к Yota», – отметил директор департамента развития партнерских отношений Yota Анна Шинкарева.

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Yota – российский мобильный оператор с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.