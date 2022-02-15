DLP-система «Сёрчинформ КИБ» научилась распознавать пользователей по лицам и детектировать попытки фотографирования экрана ПК

В системе защиты от утечек (DLP) «Сёрчинформ КИБ» появилась возможность решать две критически важные задачи для бизнеса: детектировать попытки фотографирования экрана и распознавать лицо пользователя за компьютером.

В новом релизе DLP-системы «Сёрчинформ КИБ» появилась функциональность, которая позволяет детектировать попытки сфотографировать экран и распознавать пользователей по лицам. Система на основе контрольных снимков с веб-камеры определяет, что пользователь навел на монитор смартфон с камерой. Модуль DLP-системы Monitorcontroller собирает информацию об открытых сайтах и процессах, активных в момент съемки, поэтому при необходимости можно увидеть всю информацию о действиях сотрудника, которые произошли за время сбора данных. Благодаря другому обновлению – функции распознавания лиц, система идентифицирует, кто в момент потенциального нарушения находился за экраном компьютера.

Для этого «Сёрчинформ КИБ» сравнивает фотографию пользователя с базой фотографий сотрудников, которые хранятся в Active Directory. Если в учетную запись зашел кто-то другой, то специалист по безопасности получит уведомление об инциденте. В программе можно увидеть, кто из пользователей воспользовался чужим ПК, узнать дату и время инцидента, а дальше с помощью детального анализа выяснить, чем занимался пользователь. В будущем на основе этой функциональности можно будет реализовать возможность блокировать доступ в учетную запись, если лицо пользователя, вводящего логин и пароль, не соответствует личности владельца аккаунта.

«Благодаря анализу перехвата с применением методов машинного обучения «Сёрчинформ КИБ» теперь контролирует канал утечки, который до сих пор оставался «слепым пятном» у большинства отечественных и зарубежных DLP-систем. Теперь же система поможет справиться с этой проблемой в автоматическом режиме. Сочетание этого функционала с возможностью распознавания лиц – это долгожданная опция, потому что данные из DLP-системы о реальном виновнике инцидента могут стать доказательством в судебных делах о неправомерном доступе или разглашении конфиденциальной информации», — сказал начальник отдела аналитики «Сёрчинформ» Алексей Парфентьев.