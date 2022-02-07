Каждый четвертый родитель мальчика видит будущее своего сына в сфере ИТ

О научной карьере для своего ребенка мечтают только по 3% родителей сыновей и дочерей. В опросах сервиса SuperJob приняли участие родители несовершеннолетних детей из всех округов страны.

Рассказывая о своих мечтах относительно будущего несовершеннолетних сыновей, 26% родителей видят своего ребенка в сфере ИТ, при этом женщины реже, чем мужчины хотят карьеру в сфере информационных технологий для своего сына (22% и 29% соответственно). Также каждый девятый родитель девочки видит будущее своей дочери в ИТ (11%), при этом женщины реже мужчин мечтают о карьере своего ребенка в сфере информационных технологий (9% и 13% соответственно).

Еще 9% родителей признались, что хотят видеть своих мальчиков специалистами сферы медицины, 10% — сотрудниками военных ведомств, силовых структур или МЧС. В сфере строительства и архитектуры видят своих сыновей 7% опрошенных. По 4% респондентов хотели бы, чтобы их сыновья работали с финансами, на производстве или в нефтегазовой сфере. 3% родителей мечтают о научной работе для своих сыновей. Еще по 3% родителей видят карьеру сыновей в индустрии спорта или юриспруденции, 2% — в политике. По 1% респондентов хотели бы, чтобы их сыновья работали в сфере педагогики, сельском хозяйстве, религии или ветеринарии.

Каждый пятый родитель девочки видит будущее своей дочери в медицинской сфере (26%), еще 6% — в экономике. По 5% респондентов хотели бы, чтобы их дочери работали в индустрии спорта или юриспруденции, по 4% — в строительстве и силовых структурах или МЧС. О научной карьере для девочки мечтают 3%. Видеть свою дочь педагогом или специалистом нефтегазовой сферы хотят также по 3% родителей, по 2% — сотрудником сферы производства, ветеринарии или индустрии красоты. По 1% опрошенных видят своих дочерей в политике, социальной сфере и религии.

Отцы чаще хотят, чтобы сыновья строили карьеру в ИТ и производстве, матери — в медицине и экономике. Для дочерей отцы чаще мечтают о работе в ИТ и экономике, матери — в медицине и фитнес-сфере.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 256

Время проведения: 27 января — 2 февраля 2022 г.

Исследуемая совокупность: родители сыновей в возрасте до 17 лет

Размер выборки: 1000 респондентов