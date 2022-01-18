Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Клиенты «Яндекс.маркета» смогут бесплатно вернуть товары через «Почту России»

Пользователи «Яндекс.маркета» теперь могут легко вернуть товары через «Почту России». Бесплатный возврат можно оформить за считанные минуты в личном кабинете на маркетплейсе, а затем без очереди сдать товары в любом почтовом отделении.

«Рост продаж неизбежно приводит к увеличению количества возвратов. Возможность простого и бесплатного возврата покупки привлекает покупателя и стимулирует новые продажи», — отметил директор по маркетингу и развитию продуктов «Почты России» Артем Степин.

Оформить возврат можно в любом из 38 тыс. отделений Почты России по всей стране. Почта принимает товары весом до 20 кг и суммой габаритов до 300 см.

Вернуть «Маркету» покупки с помощью «Почты России» пользователи могли и раньше, но для этого нужно было в почтовом отделении заполнить заявление и отправить его маркетплейсу. Теперь все проще: покупатель оформляет возврат в личном кабинете на «Маркете», выбирает подходящее отделение «Почты» и получает от маркетплейса СМС с трек-номером. Затем пользователь приходит в отделение, называет номер и сдает товары. Чтобы не стоять в очереди, в отделение можно заранее записаться через мобильное приложение «Почты».

Покупатель получает назад деньги в течение 10 дней после того, как товары возвращаются на склад «Маркета» или продавца и проходят проверку. Сервис переводит деньги на карту пользователя или на его банковский счет, если заказ был оплачен при получении.

Вернуть товары «Маркету» пользователи могут и через его пункты выдачи заказов (ПВЗ). Это можно сделать в любом из брендированных ПВЗ сервиса, которых около 2000 по всей стране. Услуга тоже бесплатная и оформляется полностью в онлайне. До сих пор она работала только для товаров, которые продавались со складов «Маркета». Теперь возвраты через ПВЗ доступны и для товаров, которыми магазины торгуют на сервисе со своих складов и пользуются доставкой «Яндекса». В результате число товаров, для которых действует эта услуга, увеличилось на сервисе в два раза.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Закрывается крупнейший в мире онлайн-магазин ворованных кредиток

Самый популярный в мире антивирус тайком майнит криптовалюту на ПК своих пользователей. Как защититься

Цена биткоина рухнула из-за погромов в Казахстане

Как Ozon тратит миллиарды на аренду складов по всей России

Центробанк готовит тотальный запрет на криптовалюты в России

Совладелец «Юлмарта» арестован из-за кражи более 2 миллиардов у Сбербанка

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей

Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

Вселенная сама может нарушать законы физики

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022