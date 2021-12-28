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Mango Office запустил сервис чат-ботов для бизнеса

Разработчик облачной платформы для бизнес-коммуникаций Mango Office предложил услугу по созданию чат-ботов, благодаря которой у компаний из разных отраслей появится возможность проводить опросы и информировать клиентов без участия сотрудников.

Использование чат-ботов позволит снизить стоимость коммуникаций, привлечь большее количество клиентов за счет таргетированных настроек, повысить скорость и качество обработки обращений. Новый сервис поможет предпринимателям существенно сэкономить на разработке и быстро получить готовый инструмент. Услуга доступна для бизнеса с количеством сотрудников более 100 человек.

«Чат-боты — одна из наиболее перспективных технологий, с большим потенциалом применения. По статистике, более половины российских компаний используют инструмент, так как видят высокую окупаемость инвестиций и положительный экономический эффект от его использования. Мы стремимся предложить клиентам решения, которые позволили бы им улучшить коммуникации с клиентами, автоматизировать рутину и высвободить ресурсы для того, чтобы сосредоточиться на стратегическом развитии и амбициозных задачах. Чат-боты — один из таких сервисов, позволяющих бизнесу достигать новых побед, работать эффективней и реализовывать по-настоящему прорывные проекты», — отметил Дмитрий Бызов, генеральный директор Mango Office.

Весной 2022 г. планируется интеграция чат-ботов в контакт-центр Mango Office. Пользователи смогут подключать чат-ботов к общению с покупателями, сняв тем самым с операторов рутинные задачи. При этом, если клиент решит переключиться на общение с реальным сотрудником, то сможет легко это сделать.

Также компания планирует предоставить клиентам возможность отправлять с помощью чат-ботов автоматизированные массовые рассылки. Новые функции будут доступны в июле 2022 г.

Mango Office — разработчик облачной коммуникационной платформы для бизнеса. Клиентам Mango Office доступно более 100 решений, в том числе облачная АТС, модули сквозной и речевой аналитики, роботизированные сервисы по организации колл-центра.

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