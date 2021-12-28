ALMI Project Server включен в реестр отечественного ПО

Система управления проектами ALMI Project Server, разработанная специалистами группы компаний АЛМИ, включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Запись в реестре №12395 от 27.12.2021 произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.12.2021 по протоколу заседания экспертного совета от 21.12.2021 №1691пр. Об этом CNews сообщили представители ГК АЛМИ.

ALMI Project Server – это система управления проектами, аналогичная Microsoft Project, использующая в своем подходе методологию Kanban, с возможностями контроля KPI, наглядным представлением статуса проекта и модулями организации совещаний по проектам. Система позволяет своевременно получать актуальную информацию, упрощать процесс принятия управленческих решений и создавать комфортную среду, в которой сотрудники организаций могут продуктивно взаимодействовать друг с другом, хранить, находить и систематизировать информацию и управлять рабочими процессами.

ALMI Project Server состоит из таких модулей как: «Дашборд», который собирает всю информацию по проектам и формирует сводную ведомость по ним, отображая аналитические данные в виде круговой диаграммы с отображением состояния текущих проектов и столбчатой диаграммы, отслеживающей статистику по завершенным и просроченным проектам; «Доска», визуализирующую основную информацию по всем активным проектам и их задачам, и текущем статусе их исполнения; «Отчет», который собирает информацию от других модулей и формирует отчеты для пользователя; «KPI», содержащий перечень всех проектов и отображающий текущий и планируемый показатели KPI каждого проекта, а также «Проекты», «Финансирование» «Планирование», «Совещания», «Помощь» и личную страницу, в которой отображается полный список мероприятий ответственных сотрудников, а также справочная информация и сведения о компании-разработчике.

«ALMI Project Server – это единое информационное пространство в организации для контроля сроков исполнения задач и мероприятий, формирования аналитики и «дашбордов» в части исполнения проектных инициатив и KPI проектов, а также аудита деятельности ответственных сотрудников и исполнителей. Для всех система станет доступной уже в начале следующего года», – сказал Станислав Орлов, технический директор ГК АЛМИ.