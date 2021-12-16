«Алиса» научилась звонить по списку контактов

«Алиса» научилась звонить по списку контактов из мобильных приложений «Яндекс» и «Яндекс.карты». Помощь «Алисы» очень пригодится в ситуации, когда отвлекаться нельзя, а позвонить нужно: например, за рулем или при уходе за ребенком. Достаточно сказать: «Алиса, позвони маме» — и она наберет номер, если открыть ей доступ к контактам. А еще «Алиса» умеет звонить в экстренные службы — например, можно попросить ее вызвать скорую.

Когда в списке есть два контакта с одинаковым именем, «Алиса» уточнит, кому именно нужно позвонить и по какому из номеров, если в карточке контакта указано несколько телефонов.

«Алиса» научилась так хорошо выполнять запрос благодаря технологии распознавания речи: голосовой помощник адаптируется к контактной книге пользователя, а это помогает еще лучше распознавать редкие имена и фамилии — записанные в адресной книге как по-русски, так и на транслите.

Если пользователь больше не хочет, чтобы «Алиса» имела доступ к его списку контактов, данные всегда можно удалить в аккаунте «Яндекс ID». Звонки с «Алисой» по списку контактов будут доступны в последних версиях приложений — пользователю нужно будет только обновить их.