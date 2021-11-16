IBS помогла фонду «Старость в радость» оптимизировать внутренние процессы

Команда IBS создала веб-портал для фонда «Старость в радость», который помогает оптимизировать внутренние процессы: собирать статистические данные программы «Внуки по переписке» и выводить результаты работы фонда в цифрах.

«Старость в радость» — благотворительный фонд, занимающийся помощью инвалидам и пожилым людям в трудной жизненной ситуации. Фонд сотрудничает более чем с 400 интернатами в 50 регионах. Долгое время сотрудники вносили информацию об участниках программы «Внуки по переписке» в сотни Google-таблиц: каждому региону и дому престарелых соответствовала своя таблица. Информацию из них собирал и обрабатывал в ручном режиме один человек. Задача, с которой фонд «Старость в радость» обратился к IBS, состояла в том, чтобы автоматизировать эту работу, свести множество таблиц в одну и упростить подготовку аналитики по данной программе.

Команда IBS предложила решить эту задачу через создание веб-портала. Для этого нужно было написать код, который бы собирал информацию из Google-таблиц, аккумулировал базу данных проекта, анализировал ее и строил графики.

Зайти на веб-страницу может только зарегистрированный пользователь по почте или паролю. На главный экран выводится вся статистика, которую приложение обработало по Google-таблицам. Пользователь сможет задать определенный год, регион, средний возраст бабушек, дедушек, внуков, внучек, и приложение выдаст ему данные в виде разноцветных графиков. Каждый цвет означает что-то свое, например, оранжевый — это бабушки, дедушки, зеленый — внуки, внучки. Программа может отфильтровать и выдать данные по возрасту, количеству пожилых людей, которые начали общение в заданном году, и многим другим запросам. Новые таблицы к системе подключаются автоматически. Полностью все данные из таблиц будет видеть только администратор.

За реализацию технического задания в виде веб-сайта отвечали стажеры компании, студенты Высшей школы экономики в Перми. Для них это был первый серьезный проект в рамках прохождения производственной практики.

Руководитель программы «Внуки по переписке» Людмила Фильчукова сказала: «Раньше мне приходилось в ручном режиме считать, какое количество бабушек/дедушек и внучек по переписке у нас есть, в каких регионах и сколько их. Это занимало очень много времени. Потребность в специальной программе назрела давно, но своими силами мы не могли это сделать. Команда IBS учла мои пожелания и создала продукт, который соответствует всем запросам. Теперь можно увидеть сразу все данные и понять, в каком регионе программа больше востребована среди бабушек и дедушек, какой средний возраст наших подопечных и внуков по переписке, сколько журналов и газет подарили внуки по переписке нашим подопечным».