Разделы

Бизнес
|

Платформа Crafttalk зарегистрирована в белорусском реестре компьютерных программ

Crafttalk, создатель ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, объявила об официальном включении своего решения в национальный реестр компьютерных программ Республики Беларусь.

Свидетельство о регистрации программной платформы Crafttalk версии 4.0 было выдано Национальным центром интеллектуальной собственности республики в конце октября 2021 г.

«Мы развиваем свою международную активность, и рынок Беларуси является важным для нас в силу своей близости и схожих культурных и языковых особенностей. Местным партнерам и заказчикам мы можем предложить весь опыт и наработки, которыми обладает команда Crafttalk в России. В прошлом году наша платформа была внедрена в крупном государственном банка, ретейл-сети и крупнейшей сети авторизованных сервисных центров мобильной техники в Республике Беларусь», – сказал Михаил Харитонов, директор по развитию компании Crafttalk.

Регистрация платформы Crafttalk как объекта интеллектуальной собственности в странах присутствия – важное направление работы, отмечают в компании. Программа также зарегистрирована в российском реестре отечественного ПО, что позволяет компании работать на отечественном рынке с госпредприятиями.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчики «Байкалов» получили 9,4 млрд руб. Будет создан процессор, сопоставимый с еще не вышедшим чипом AMD

Для малых компаний началась распродажа российского софта за полцены

Apple тайно использует Google в хитрой схеме заработка на пользователях

Успешный шифровальщик под Windows удивил экспертов бездарной попыткой переключиться на Linux

Миллионы SIM-карт в России попали под угрозу блокировки

Российский фонд получил 11-кратную отдачу от вложений в американский облачный сервис

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Philips OLED 806 с подсветкой Ambilight

Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Показать еще

Наука

Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021