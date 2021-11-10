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Более 13 тыс. московских предпринимателей получили субсидии на размещение онлайн-рекламы

Свыше 13 тыс. предпринимателей стали участниками совместной программы Правительства Москвы и «Яндекса». Она стартовала весной этого года и завершилась в конце октября. Благодаря проекту представители малого бизнеса могли размещать рекламу в сервисах ИТ-гиганта за 10% от ее стоимости.

«Программа была принята как дополнительная мера поддержки на фоне пандемии. Всего субсидии по ней получили больше 13 тыс. московских предпринимателей. В топ-10 категорий малого бизнеса по количеству поданных заявок вошли кафе, гостиницы, интернет-магазины, салоны красоты и стоматологические клиники», — сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Воспользоваться субсидией могли зарегистрированные в столице предприятия или индивидуальные предприниматели, имеющие офлайн-магазин или пункт самовывоза.

«Предприниматели прошли бесплатный обучающий курс по интернет-продвижению своего дела и в течение двух месяцев размещали рекламу со скидкой 90%. В результате потенциальные клиенты, которые видели эту рекламу, совершили целевые действия около трех миллионов раз: звонили в компании, строили к ним маршруты», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Чтобы получить субсидию, предпринимателям нужно было подключить рекламную подписку, заполнить карточку компании с основной информацией о ней и загрузить фотографии. На основе внесенных данных алгоритмы автоматически создавали объявления и настраивали показы.

«Мы убеждены, что сегодня интернет — один из ключевых каналов привлечения клиентов для любого предпринимателя. Партнерства позволяют нам предоставлять рабочие инструменты онлайн-продвижения максимально широкому кругу представителей малого бизнеса», — сказал руководитель сервисов «Яндекса» для малого бизнеса Роман Чернин.

Преимущества программы оценил владелец столичного МРТ-центра Кирилл Шацкий. «Благодаря ей за два месяца уже больше 300 человек стали нашими новыми клиентами, что мы считаем отличным показателем эффективности», — сказал он.

По словам владельца отеля Армена Айвазяна, мера поддержки позволила снизить стоимость привлечения потенциальных клиентов. «После окончания субсидии я продлил рекламную подписку еще на полгода», — уточнил бизнесмен.

Полный список действующих в Москве мер поддержки опубликован на специальном сайте для столичных предпринимателей cashback.moscow.business.

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