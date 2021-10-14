Абоненты билайна смогут настроить тариф «под себя»

В новом тарифе абоненты оператора смогут выбрать объемы пакетов минут и Гб с учетом своих предпочтений, а также активировать дополнительные опции, позволяющие настроить «Твоё решение».

Тариф дает выбор из различных по объему пакетов минут и Гб, безлимитные мессенджеры, включенные в абонентскую плату по тарифу, а также возможность дополнительно подключить пакеты SMS, безлимитные звонки внутри сети билайн и безлимитный трафик на социальные сети, видео- и музыкальные стриминговые сервисы (в том числе отдельно на каждый сервис).

Кроме того, всем абонентам тарифа «Твоё решение» доступен сервис билайн ТВ, в котором есть популярные ТВ-каналы, а также голливудские и российские премьерами фильмы в партнерской подписке — они доступны для просмотра на смартфонах, планшетах, компьютерах или умных телевизорах.

К концу первого месяца пользования новым тарифом для каждого абонента, будет сформировано персональное предложение конфигурации тарифа, основанное на его текущих потребностях.

Фото: билайн В новом тарифе абоненты оператора смогут выбрать объемы пакетов минут и Гб с учетом своих предпочтений