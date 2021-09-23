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Назначен новый генеральный директор НТЦ ИТ «Роса»

Новым генеральным директором ООО «Научно-технический центр информационных технологий РОСА» назначен Олег Карпицкий. Ему предстоит выполнить ряд задач: консолидация ресурсов, расширение продуктовой линейки и повышения темпов роста компании. В коммерциализации ИТ-решений в В2В и госсекторе Карпицкий работает более 20 лет, имеет опыт в области управления коммерческими отделами, руководства региональными представительствами, а также практики выстраивания каналов прямых и партнёрских продаж.

До того, как пришел в команду НТЦ ИТ «Роса», Карпицкий более 7 лет работал коммерческим директором корпоративного сегмента ГК «СКАУТ» — поставщика решений по повышению безопасности управления транспортом для корпоративных клиентов. За это время компания добавила в свой клиентский портфель аккаунты «Роснефти», Danone, «Газпром нефти».

Кроме того, Карпицкий более 6 лет работал в качестве руководителя нижегородского отделения ГК «Аскон» и получал дополнительное образование в области новейших методик управления коллективами и бизнесом.

«На разных этапах развития в компании востребованы разного типа управленцы. Сегодня НТЦ ИТ «Роса» подходит к рубежу перед очередным качественным рывком вперед. На данный момент стоят задачи принципиально иного масштаба и сложности», — отмечает Леонид Рейман, основатель НТЦ ИТ «Роса», бывший министр связи России (1999-2008 гг.).

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