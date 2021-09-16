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Atos приобретает компанию IDEAL GRP

Atos объявила о завершении сделки по приобретению системного интегратора IDEAL GRP, партнера по решениям платинового уровня компании Siemens Digital Industries Software со штаб-квартирой в Финляндии. Благодаря этой сделке штат Atos увеличится на 100 экспертов с двойным партнерским статусом.

Последние несколько месяцев продемонстрировали хрупкость современных цепочек поставок, что побудило производственные организации ускорить цифровую трансформацию для повышения устойчивости, эффективности и производительности бизнеса. PLM-система (жизненный цикл решения) обеспечивает информационную основу продукта за счет интеграции данных, процессов и бизнес-систем.

Также в июне 2021 Atos приобрел компанию Processia, специализирующуюся на принципах PLM. Присоединение таких компаний соответствует отраслевой стратегии Atos, усиливает портфель инженерных решений, а также расширяет присутствие Atos в Северной Европе. С покупкой таких компаний Atos предоставит ресурсы, опыт и компетенции, необходимые средним и крупным предприятиям для успешного внедрения трансформационных инициатив индустрии 4.0.

«В процессе производства на предприятии накапливается огромное количество данных на всех этапах жизненного цикла продукта. Эта информация — бесценный актив, однако использовать ее при производстве последующей продукции достаточно непросто. В этом хорошо себя проявляют PLM-системы, которые становятся ключевым фактором индустрии 4.0. Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества с IDEAL GRP, чтобы помочь нашим заказчикам из сферы промышленности устойчиво и бесперебойно пройти цифровую трансформацию», — поделился Пьер Барнабе, руководитель индустрии «Промышленность» Atos.

«За последние годы заказчики решений IDEAL GRP стали свидетелями существенных изменений, которые стали более стратегическими и интегрированными практически во всех процессах производства. Благодаря сотрудничеству с Atos у нас есть возможность предоставлять глобальные и масштабируемые услуги, сохраняя при этом тесные отношения и локальную гибкость для наших клиентов в странах Северной Европы и Балтики. Мы уверены, что ИТ-трансформация будет только ускоряться, а работа с Atos, ускорит ее и сделает более динамичной. Долгосрочная партнерская работа Atos и Siemens открывает прекрасные возможности для заказчиков и сотрудников IDEAL GRP», — отметил Яакко Хартикайнен, генеральный директор IDEAL GRP.

«Atos — наш ценный партнер, внедряющий решения нового поколения с использованием ведущего в мире портфеля программного обеспечения Siemens Digital Industries Software. Совместная работа с IDEAL GRP в странах Северной Европы будет способствовать дальнейшей цифровой трансформации наших клиентов, благодаря глобальной поддержке и инвестиционным возможностям», — отметил Матс Фриберг, вице-президент и управляющий директор Siemens Digital Industries Software в странах Северной Европы.

Владимир Бахур

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