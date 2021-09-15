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«Сбер» запустил портал по финансовой грамотности

«Сбер» запустил информационно-образовательный проект «СберКлевер», направленный на повышение финансовой грамотности. Цель нового ресурса — показать, что управлять финансами (а значит и улучшить качество своей жизни) под силу каждому.

На единой платформе собрана важная информация об обращении с деньгами и финансовых инструментах для накоплений, страхования и инвестиций, необходимая всем, независимо от возраста и уровня дохода. Она представлена в разных форматах — это и академический контент, который впоследствии сложится в полноценную финансовую энциклопедию, и образовательно-развлекательные материалы. Вариативность подачи информации и ее градация по уровню сложности (от нулевого до продвинутого) позволят любому читателю найти полезные и актуальные для него сведения.

«СберКлевер» предлагает не только статьи, но и полноценные обучающие курсы на разные темы: как управлять личными финансами, как начать инвестировать, какие налоги и преференции существуют, как обезопасить себя в цифровой среде, как выбрать страховку и многое другое.

«Образовательный портал “СберКлевер” позволит нашим клиентам лучше ориентироваться на рынке финансовых и страховых инструментов, ответственно планировать свой бюджет, грамотно копить и страховаться. Все материалы, используемые в проекте, максимально понятны: изложены простым языком и сопровождаются конкретными примерами. Платформа подберет контент под каждого пользователя, с учетом риск-профиля и истории пользования финансовыми продуктами и услугами», – отметил Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка.

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