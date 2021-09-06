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ИТ в госсекторе
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«Росатом» зарегистрировал в реестре российского ПО модули импортонезависимой кадровой системы

«Гринатом», ИТ-интегратор госкорпорации «Росатом», разработал и зарегистрировал в Едином реестре российских программ два ключевых модуля отраслевой информационной системы развития кадрового потенциала «Рекорд».

Разработанная специалистами отрасли система является отечественным аналогом лучших международных информационных систем в области управления персоналом. Основная функция системы – цифровизация HR-процессов и переход от трудоемких ручных операций к цифровым и удобным сервисам для сотрудников и руководителей. После ввода в эксплуатацию на предприятиях «Росатома» система будет доступна для пользователей за пределами атомной отрасли.

Всего «Рекорд» состоит из пяти модулей. Разработанный базовый модуль (управление персональными и организационными данными) обеспечивает работу всей системы. Модуль «Управление эффективностью деятельности» отвечает за реализацию полного цикла оценки эффективности: постановку и оценку ключевых показателей, а также знаний и навыков сотрудников, отчетность и аналитику для руководителей. В ближайшее время планируется также запустить блоки по карьерному развитию, обучению, подбору, найму и адаптации.

«За годы работы мы накопили экспертные навыки и знания, позволяющие нам не просто использовать существующие на рынке решения в сфере HR, но и разрабатывать собственные программные продукты. Учитывая собственный опыт, а также практики крупных международных промышленных холдингов, мы создаем для сотрудников комфортную цифровую среду для развития и взаимодействия, предоставляем удобные кадровые сервисы. При разработке продуктов мы держим в фокусе внимания пользовательский опыт, опираемся на непрерывную обратную связь от пользователя. Бенчмарки для нас – лучшие массовые цифровые продукты мировых лидеров», – прокомментировала Оксана Кармишина, директор департамента кадровой политики госкорпорации «Росатом».

«Развитие ИТ-систем и создание собственных импортонезависимых ИТ-решений – важная задача, которую решает сегодня ИТ-функция Росатома. Мы апробируем новое программное обеспечение внутри атомной отрасли, тиражируем успешные решения и только после этого предлагаем их рынку. Регистрация модулей новой импортонезависимой системы – важный шаг в развитии нашего кадрового решения собственной разработки, и я уверен, вскоре оно сможет составить конкуренцию самым известным зарубежным и отчественным разработкам», - отметил директор по ИТ «Росатома» Евгений Абакумов.

Владимир Бахур

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