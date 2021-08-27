Почти 90% родителей надеются на очное обучение в новом учебном году

В преддверии нового учебного года сервис «Билайн «Мобильные опросы» провел исследование о том, как родители школьников готовятся к новому учебному году. Так, 42% опрошенных начинают готовиться за месяц до 1 сентября, 34% — в течение всего лета, а оставшиеся 23% начинают лишь за 1-2 недели до старта нового учебного года. В среднем родители готовы потратить на подготовку своего ребенка к школе ₽9250.

12% опрошенных планируются уложиться в ₽5 тыс. По 30% родителей заявляют о готовности тратить от ₽5-10 тыс. и от ₽10-15 тыс. 19% запланировали траты в ₽15-20 тыс., 4% готовы на траты в ₽20-25 тыс., больше ₽25 тыс. готовы потратить тоже 4% опрошенных.

Самая популярная покупка к новому учебному году — это ноутбук или планшет, эти гаджеты намерены купить 23% опрошенных. На втором месте — новый смартфон (18%). 14% готовы потратиться на дополнительное образование. Пятерку замыкают трекеры местоположения (3%). Остальные опрошенные не готовы покупать гаджеты к школе.

68% родителей покупают товары к школе в специализированных магазинах, 34% — заказывают в интернете в интернете, 21% респондентов покупают все необходимое на рынке, альтернативные способы используют 4% опрошенных. 88% родителей надеются, что школьники проведут учебный год на очном обучении. Остальные 12% предпочитают удаленку.