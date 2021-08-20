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Bi.zone нашла сотни фишинговых сайтов Росреестра

Компания по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.zone обнаружила 234 мошеннических сайта, мимикрирующих под органы государственной власти, на которых мошенники предлагают получить выписки из единого государственного реестра недвижимости, единого государственного реестра прав и кадастрового паспорта. Стоимость услуг варьируется от 125 руб. до 14 тыс., в зависимости от объема запрашиваемых данных, а дизайн сайтов выполнен в стилистике портала государственных услуг.

«Согласно нашим данным, регистрация подобных сайтов началась еще в 2020 г.: в октябре зарегистрировали 65 доменов, еще 50 появились в ноябре, а с мая по июль 2021 г. мы обнаружили 34 ресурса. Такая динамика обусловлена тем, что многие сайты блокируются и злоумышленники вынуждены их восстанавливать для обеспечения нужного количества трафика. Схема устроена крайне просто: жертва заходит на сайт, который очень похож на портал госуслуг, вводит адрес нужного участка, далее происходит «поиск запрашиваемого объекта в нужной базе», затем пользователю предлагается совершить оплату через электронный кошелек, а выписки должны прийти жертве на почту», — отметил директор блока экспертных сервисов Bi.zone Евгений Волошин.

Чтобы не стать жертвой мошенников, Волошин призвал следить за названием государственного органа в адресной строке, при открытии ссылки необходимо проверять наличие префикса HTTPS, ресурс должен открываться без ошибок и предупреждений безопасности. Обращайте внимание на наличие орфографических ошибок на сайте — это тоже может быть признаком фишинга. Также с осторожностью переходите по ссылкам из контекстной рекламы — нередко злоумышленники покупают места в верхних строчках поисковой выдачи.

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