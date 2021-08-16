«Билайн» запустил новую акцию — скидка на новый смартфон и услуги связи в подарок в обмен на старое оборудование

«Билайн» анонсирует выгодное предложение для своих клиентов — в розничной сети оператора стартовала новая акция, в рамках которой клиенты смогут сдать старый телефон, смартфон, планшет или роутер в сети продаж «Билайн» и получить скидку при покупке смартфона и услуги связи в подарок. Акция проводится в собственных офисах продаж и обслуживания и интернет-магазине «Билайн» на условиях самовывоза.

В рамках этого предложения клиенты смогут приобрести те смартфоны, которые соответствуют их текущим потребностям. Например, Samsung Galaxy A32 и Xiaomi Redmi 9A могут подойти в качестве надежного помощника для студентов. Также в акции участвуют флагманы Samsung Galaxy S21 и S21 Ultra. Полный список смартфонов, участвующих в акции, представлен на сайте beeline.ru

Участвовать в акции можно двумя разными способами:

Клиент может сдать в трейд-ин любое бывшее в употреблении устройство низкого качества (в том числе не входящее в список принимаемого оборудования) и получить фиксированную скидку на покупку нового смартфона и опцию «Рубли на связь по акции» в подарок. Клиент может сдать технику из списка принимаемого оборудования и получить возможность купить новый смартфон со скидкой и опцию «Рубли на связь по акции» в подарок.

Акция проводится с 11 августа 2021 г. по 19 сентября 2021 г.