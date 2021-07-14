Softline поучаствовала в модернизации сетевой инфраструктуры ЦОДа «Казаньоргсинтеза»

Один из флагманов отечественной нефтехимии – ПАО «Казаньоргсинтез» обладает развитой ИТ-инфраструктурой. Растущие объемы производства у предприятия закономерно привели к растущим потребностям в ИТ-ресурсах. КОС потребовалась модернизация Центра обработки данных. Экспертиза Softline помогла в заданные сроки решить эту задачу.

Цифровизация нефтехимической отрасли предполагает переход на самые современные решения, в том числе, и в сфере обработки данных. Этот непростой процесс напрямую коснулся «Казаньоргсинтеза». Одно из самых инновационных предприятий в отрасли стабильно повышает уровень автоматизации своего производства.

Предыдущее ядро сети передачи данных в ЦОД заказчика эксплуатировалось более 10 лет. За этот период массив обрабатываемых данных кратно увеличился, поскольку предприятие демонстрировало рост экономических показателей. Руководство КОС приняло решение осуществить модернизацию мощностей собственного ЦОДа.

Реализовать данный проект было поручено команде Softline. Специалисты компании предложили в рамках модернизации осуществить частичный переход с сетевого оборудования Cisco на оборудование Huawei. Данное решение позволило оптимизировать затраты на обслуживание ИТ-инфраструктуры.

Архитектор проекта Евгений Димитров совместно с коллегами разработал специфическое решение, ставшее для команды проекта уникальным опытом. Оно позволило совместить работу сетевого оборудования Huawei и Cisco в одной сети и решить возникшую проблему заполнения памяти коммутаторов, которая приводила к ограничению доступа к системе. После проведения оптимизации памяти специалистами Softline, все списки доступа стали корректно обрабатываться коммутаторами, перерывы в работе были устранены.

Выстроенные партнерские отношения с «Казаньоргсинтезом» позволили рассчитывать на его полную поддержку в ходе реализации проекта. Заказчик оперативно согласовывал вынужденные простои внедренных систем, в ходе которых корректировалась установленная на них конфигурация. Со стороны руководства «Казаньоргсинтеза» были выделены инженер и руководитель для более плотного взаимодействия. Компетенции специалистов Softline помогли избежать дополнительных затрат на дозакупку оборудования и выделения дополнительных часов на работу инженеров.

В результате команда проекта сумела выполнить поставленную заказчиком задачу – ЦОД КОС на сегодня имеет современное сетевое оборудование, полностью соответствующее техническому заданию по своему функционалу. Запущенные новые мощности справляются с текущей нагрузкой. Инициирована возможность расширения указанных мощностей. Это позволит в перспективе закрывать потребности заказчика в управлении данными. При этом удалось уменьшить планируемые КОС расходы на модернизацию. Высокая экспертиза Softline была положительно оценена заказчиком.

«Реализовать данный проект было возможно только обладая высокими компетенциями в части настройки сетевого оборудования производителей Cisco и Huawei. Наша команда доказала свою состоятельность в этом вопросе и продемонстрировала заказчику свой высокий инженерный уровень. С учётом того, что «Казаньоргсинтез» считается одним из самых важных наших заказчиков, мы максимально внимательно относимся к запросам коллег и проектам, в которых принимаем участие. Укрепление и расширение сотрудничества с нефтехимическим гигантом России является для нашей компании приоритетной задачей», – сообщил руководитель отдела по работе с крупными корпоративными клиентами Павел Абрамов.