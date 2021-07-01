«Диасофт» на CNews FORUM Кейсы 2021: что необходимо для проведения успешной цифровой трансформации

Компания «Диасофт» приняла участие в CNews FORUM Кейсы 2021. В параллельных секциях форума выступили топ-менеджеры компании.

В секции «ИТ в госсекторе» Александр Глазков, управляющий директор, председатель совета директоров «Диасофт», представил взгляд вендора на цифровую трансформацию госведомств. Он обозначил две основные задачи, которые необходимо решить для успешной цифровой трансформации: нужно научиться делать данные полезными и вывести продукты и сервисы в цифровые каналы.

Александр Глазков отметил: «Использование омниканальных цифровых платформ позволяет объединить все каналы взаимодействия с клиентом в единое информационное пространство. Сервисы цифровой платформы должны быть доступны на любом устройстве, в этом и заключается принцип омниканальности. Для создания омниканальных цифровых платформ необходимо использовать современные архитектурные подходы и технологии.

Есть три ключевые причины, по которым наиболее востребована сейчас микросервисная архитектура. Во-первых, с помощью микросервисов можно обеспечить непрерывные обновления программных продуктов без остановки ведения бизнеса. Во-вторых, благодаря микросервисной архитектуре IT-решения получают высокую производительность и линейную масштабируемость для поддержки растущего объема транзакций и обрабатываемых данных. В-третьих, микросервисы гарантируют надежность IT-систем для бесперебойного доступа к продуктам и сервисам организации. Без всего этого достигнуть ожидания от цифровой трансформации невозможно».

В секции «ИТ в финсекторе» выступил Евгений Сентябрев, член правления, директор департамента «Цифровые решения», он рассказал о платформенном подходе как основе для быстрого запуска цифровых сервисов.

«Финансовые организации должны выбирать платформу, построенную по определенным принципам. Прежде всего, это компонуемость, то есть возможность создавать, расширять, комбинировать отдельные функциональные блоки, а также омниканальность, или перевод коммуникаций с клиентом в цифровые каналы. С точки зрения архитектуры платформы системы Core Banking остаются на нижнем уровне, закрытые интеграционным слоем, над ними процессы, бизнес-сервисы и разные каналы, в том числе такие как API. В нашу платформу Digital Q.Omnichannel мы заложили эти и другие принципы, необходимые для успешной цифровой трансформации», – подчеркнул Евгений.

Подробнее о проектном опыте «Диасофт» в части цифровизации финансового сектора читайте здесь.

Для получения презентаций «Диасофт» с CNews FORUM Кейсы 2021 напишите специалистам компании.