«Контур» запустил сервис для электронного документооборота с самозанятыми и физлицами

«Контур» запустил сервис для электронного документооборота с самозанятыми и физлицами «Контур.Подпись», который позволяет удалённо получить электронную подпись и обмениваться юридически значимыми документами.

«Контур.Подпись» ускоряет обмен документами с самозанятыми и фрилансерами в десятки раз, исключив бумажный документооборот. На подготовку и печать бумажных документов уходит от 1-2 часов, а на отправку и ожидание от суток до нескольких недель. Обмен документами в сервисе «Контур.Подпись» происходит в среднем за 5 минут, максимум за 30, если оба человека не зарегистрированы в сервисе

Пользователи сервиса смогут подписывать, обмениваться и хранить электронные документы. Документы, подписанные в сервисе, имеют юридическую значимость. Их можно использовать в качестве доказательств в суде или отправлять в налоговую.

При этом для подписания не нужно получать квалифицированную электронную подпись (КЭП). Каждый документ подписывается неквалифицированной электронной подписью (НЭП). Такая подпись — аналог рукописной. Чтобы ее получить достаточно пройти удаленную идентификацию в сервисе.

Леван Санакоев, руководитель сервиса «Контур.Подпись», сказал: «Мы выяснили, что юридические лица тратят много времени на документооборот с самозанятыми и физлицами. На подготовку и печать документов, а также организацию доставки уходит не меньше часа. Контур.Подпись поможет сократить это время до нескольких минут. Еще одна проблема, которую решает сервис — выпуск КЭП. Чтобы получить такую подпись, нужно лично прийти в удостоверяющий центр или ждать курьера для удаленной идентификации. В Контур.Подписи все документы подписываются НЭП, которую можно выпустить прямо в сервисе. При этом все документы имеют юридическую значимость».

Чтобы документы, подписанные НЭП, имели юридическую значимость, стороны должны подписать специальное соглашение. В нем нужно перечислить правила использования подписи и признать ее юридическую силу. Именно такое соглашение подписывают пользователи сервиса во время регистрации.

В сервисе можно подписывать любые документы, для которых не нужна КЭП, например, договоры оказания услуг, акты приемки, описи или расписки.

Сервис «Контур.Подпись» подойдет для организаций, которые нанимают физических лиц и самозанятых по ГПХ или оказывают им услуги по договору, собирают закрывающие документы, самозанятых и физических лиц, которые выполняют заказы или оказывают услуги по договору.