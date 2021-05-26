Elcomplus представляет обновленную no-code платформу для автоматизации и цифровизации производства SmartICS

Релиз 2.2 программной SCADA/IIoT платформы SmartICS позволяет работать с однотипными устройствами и масштабировать системы проще и быстрее.

Пользователи системы теперь могут выполнять настройку для сбора и мониторинга данных с датчиков и контролируемых устройств в едином интерфейсе.

Функция копирования параметров и страниц визуализации при подключении однотипных устройств дает возможность пользователям SmartICS масштабировать системы кратно быстрее, чем при использовании традиционных SCADA и других систем.

В новой версии пользователь может подключить любое количество OPC-серверов для обмена данными с контролируемыми устройствами по различным промышленным протоколам передачи данных. Если в конфигурации OPC-сервера содержится несколько устройств, они будут распознаны, а пользователь сможет выбрать, какие из них следует добавить в SmartICS. Встроенные в платформу инструменты копирования и шаблоны позволяют подключить множество однотипных устройств, что упрощает и ускоряет работу пользователей с системой.

«Наша программная платформа повышает экономическую эффективность и безопасность производства на предприятиях. Пользователи SmartICS могут решать задачи по разработке системы автоматизации быстрее в 3-4 раза по сравнению с аналогичными продуктами. В версии 2.2 появилось больше возможностей сократить время на настройку системы автоматизации производства. В следующих обновлениях мы нацелены продолжить развивать функционал продукта и сохранить ключевую идею SmartICS: простое и гибко настраиваемое без программирования решение», - отмечает директор бизнес-направления Денис Романенко.

Оценить работу SCADA/IIoT платформы можно без подключения реальных устройств. На этапе тестирования продукта пользователи SmartICS могут подключить демо-устройства и настроить пользовательские панели, добавить мнемосхемы, виджеты и изменить частоту обновления данных.

«SmartICS легко настраивается и адаптируется для разных целей и задач. Кроме стандартного функционала традиционных SCADA, наша программная платформа предлагает уникальные возможности заказчикам с большим количеством распределенных объектов или пользователей, а также когда на предприятии нужно развернуть веб-портал», - добавляет Денис Романенко.

При добавлении в систему нового устройства интерфейс визуализации данных, собираемых с этого устройства, создается автоматически с применением встроенной библиотеки виджетов. В дальнейшем пользователь может адаптировать интерфейс под себя, используя Drag&Drop (инструмент для простого перемещения и управления виджетами на рабочем экране).

SmartICS универсален, используется в различных сферах: от добычи полезных ископаемых до сельского хозяйства; и дает возможность эффективно решать задачи, связанные с цифровизацией производства, промышленной автоматизацией и интернетом вещей (IIoT).