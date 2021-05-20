«Одноклассники» запустили оплату для юридических лиц в рекламном кабинете

Администраторы групп и бизнес-профилей смогут пополнять бюджет рекламного кабинета в ОК, работающего на базе технологий myTarget, с помощью безналичного расчета от юридического лица. Ранее пополнить баланс было возможно только через банковские карты.

Оплату со счета смогут проводить индивидуальные предприниматели, юридические лица и самозанятые. При зачислении средств пользователю будет предложено выбрать тип оплаты: банковские карты или безналичный расчет.

По итогу каждого месяца на основе данных о потраченных средствах юридические лица получат пакет закрывающих документов в электронном виде. Сумма пополнения и стоимость всех рекламных размещений уже включает в себя НДС. Проверить расходы рекламного кабинета можно в разделе «История транзакций».

Новый сервис доступен только для резидентов Российской Федерации. Пополнение баланса рекламного кабинета ОК возможно в веб-версии соцсети. В мобильной версии и в приложениях для Android пользователи смогут управлять рекламными кампаниями.

«Одноклассники» постоянно развивают внутренний рекламный кабинет для продвижения страниц и контента в «Одноклассниках». Ранее соцсеть обновила рекламные форматы Canvas и Lead Ads, сделав их доступными для представителей малого и среднего бизнеса. Благодаря обновлению все предприниматели, ведущие страницы в ОК, могут повысить эффективность продвижения своих товаров и услуг.