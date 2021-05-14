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ВТБ и РИК запустили оплату за проезд по QR-коду в Удмуртской Республике

ИТ в банках

Банк ВТБ и «Региональная инвестиционная компания» (РИК) реализовали возможность оплаты проезда по автомобильной дороге Ижевск-Сарапул-Камбарка с использованием Системы быстрых платежей. Теперь оплата проезда на мостовых переходах в Удмуртской Республике будет проходить еще быстрее.

Применение новой технологии дает возможность осуществить платёж через POS-терминалы, расположенные в пунктах взимания платы при въезде на платные участки автодороги. Для проведения операции с использованием СБП автомобилистам потребуется отсканировать QR-код с экрана POS-терминала, используя мобильное приложение своего банка, и подтвердить платеж. Деньги моментально списываются в оплату проезда и поступают на счет компании.

«Внедрение технологии системы быстрых платежей позволило РИК не только значительно сократить сроки зачисления выручки на свой счет, но и расширить арсенал доступных автомобилистам способов оплаты проезда», – отметил Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ.

В пресс-службе РИК отметили: «Наша компания стремится к внедрению новых удобных, надежных, а главное – безопасных технологий, связанных с обеспечением деятельности платных дорог. Проезд по платным мостам можно оплатить не только традиционными способами, такими как наличные денежные средства и банковские карты, но и при помощи современных технологий – радиоэлектронной идентификации транспортных средств, на которых наклеены RFID-метки, и системы быстрых платежей с применением QR-кодов».

Банк ВТБ одним из первых подключился к Системе быстрых платежей в 2019 г., осуществив возможность проведения платежей по СБП для клиентов крупного бизнеса с использованием динамического и статичного QR-кодов для оплаты покупок и проведения платежей за ЖКХ.

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