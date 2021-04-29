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Исследование: малый и средний бизнес ожидает поддержки от государства из-за нерабочих дней в мае

Бизнес

Более 72% компаний российского малого и среднего бизнеса ожидают поддержки государства в связи с установленным периодом нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 г. Из-за непростого финансового положения работу в этот период продолжат большинство компаний.

Об этом говорят результаты исследования бухгалтерской программы для малого и среднего бизнеса «Бухсофт» (входит в медиагруппу «Актион-МЦФЭР»), проведенного среди предпринимателей, управляющих и руководителей отделов 2 тыс. компаний из области оптовой и розничной торговли, услуг, общепита и производства, средней численностью штата более 40-50 сотрудников.

63,1% (1215) компаний в том или ином составе выйдут на работу в период с 4 по 7 мая. Малая часть бизнеса — 19,5% (376) — назначила на этот период дежурства, и лишь около 17% (336) отправится на продолжительные праздники с 1 по 10 мая.

При этом большинство опрошенных компаний — 62,8% (999) — выйдут на работу с 4 по 7 мая в полном составе. У 11,1% (176) респондентов работать будет только администрация (бухгалтеры, кадры и др), у 9,4% (150) — руководящий состав (топ-менеджеры и начальники отделов), а у 9% (143) — только продавцы и колл-центры.

Подавляющее число респондентов — 72,4% (1356) уверены, что бизнес нуждается в государственной поддержке. Соответственно, 27,4% (512) считает иначе — государство делать это не обязано.

По мнению первых, наиболее эффективной мерой поддержки могла бы стать выплата субсидий на зарплату сотрудникам — так считают 65,3% (1172) компаний. 39,2% (704) проголосовали за введение механизмов упрощенного документооборота, а 15,6% (280) — за льготы на аренду торговых и рабочих площадей на период нерабочих дней.

Около 41% (784) предпринимателей и руководителей считают, что их компании потеряют прибыль из-за простоя. Около 54% (1036) уверены, что их бизнес не пострадает. Однако около 5% (100) рассчитывают на сверхприбыли, так как их бизнес традиционно зарабатывает больше в праздничные дни.

При этом подавляющее большинство компаний не будет сверхурочно оплачивать работу сотрудников в период нерабочих дней. Так, 89,5% (1668) респондентов отметили, что заплатит в одинарном размере, как в обычные рабочие дни.

Лишь 5,4% (100) компаний намерены предоставить сотрудникам отгулы в другое время, а 5,2% (96) — выплатить премии или оплатить работу в двойном размере.

Сотрудники около 55% (1032) опрошенных компаний отнеслись к решению руководства выйти на рабочие места спокойно и с пониманием. Однако в немалой части компаний — 38,7% (724) — сотрудники встретили новость о рабочих днях без одобрения.

«Руководители компаний отнеслись к нерабочим дням отрицательно. В первую очередь, это связано с потерей денег. Компании должны оплачивать зарплату сотрудникам за продленные праздники, но заработать больше они не смогут. Важно отметить, что компании были бы рады, если такие инициативы поддерживались субсидиями от государства. Например, выплатами субсидий на зарплату сотрудникам на время нерабочих майских дней. Как мы помним, вынужденные нерабочие дни прошлого года отрицательно повлияли на малый и средний бизнес. И воспоминания еще свежи. Бизнес только начал немного приходить в себя и боится любой упущенной возможности заработать», — сказала директор по маркетингу компании «Бухсофт» Анастасия Арцишевская.

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