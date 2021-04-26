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«Яндекс» добавил в набор сервисов для работы «Документы»

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» добавил в свой набор сервисов для работы Документы — онлайн-сервис для создания и совместного редактирования файлов. Теперь любой человек, даже если на его компьютере нет офисного пакета, может работать с документами на «Яндексе» — один или вместе с коллегами.

Работа с документами — один из основных рабочих сценариев. Теперь пользователи могут не только пересылать их в «Почте» и хранить на «Диске», но и редактировать. Новый сервис позволяет создавать все основные типы документов: текстовые файлы, таблицы, презентации. Сервис поддерживает форматы docx, xlsx и pptx и умеет конвертировать в них более старые версии. Чтобы было проще найти нужный файл, сначала показываются те, которые открывались последними. Файлы можно отсортировать также по названию или размеру. А если какой-то из них нужно иметь под рукой, его можно закрепить.

В «Документах» удобно работать сообща — например, вносить правки в договор, вести клиентскую базу или готовить презентацию. Для этого достаточно отправить коллегам ссылку на редактирование. Неважно, есть у них аккаунт на «Яндексе» или нет, они получат доступ к файлу. А если кто-то по ошибке удалит в документе фрагмент, можно открыть историю изменений и вернуть предыдущий вариант.

Сервис работает в веб-версии — как на компьютерах, так и на смартфонах. Пока он доступен только части пользователей, но постепенно появятся у всех.

Сам набор сервисов теперь называется «Яндекс 360», так как сейчас в нём есть всё, что нужно для работы: не только сервисы для делового общения и хранения файлов, но и для работы с документами. Помимо нового сервиса, в «Яндекс 360» входят «Почта», «Диск», «Телемост», «Календарь», «Заметки» и «Мессенджер». Всеми этими сервисами можно пользоваться бесплатно.

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