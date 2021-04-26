«Код безопасности» выводит обучающую программу «Безопасное детство» на федеральный уровень

Свыше 5 тысяч учеников московских и областных школ и колледжей стали участниками программы «Безопасное детство», проводимой компанией «Код безопасности». Проект направлен на формирование у учеников цифровой гигиены при использовании интернета и общения в нём.

Специалисты информационной безопасности рассказывают школьникам о правилах безопасного использования компьютерами и смартфонами, при подключении к глобальной сети, правилах и средствах защиты персональной информации.

«Мы рады возможности содействовать Министерству образования и науки РФ, а также, Роскомнадзору в их стремлении защитить от потенциально опасных информационных ресурсов наших детей. С приятным удивлением для себя отмечаем большое количество вопросов, которое ребята задают на встречах по информационной безопасности, и их живой интерес развиваться в сфере информационных технологий. На данном этапе мы проводим лекции для учеников в Москве и Московской области, но уже получаем запросы на проведение таких встреч от регионов. В этом году планируем расширить нашу программу на Ленинградскую, Пензенскую область, а также, Южный федеральный округ», - рассказал о проекте Фёдор Дбар, коммерческий директор «Код безопасности».