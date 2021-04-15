ГК «Эдит про» расширяет портфель услуг для крупных корпоративных клиентов

ГК «Эдит про» диверсифицирует портфель услуг для крупных корпоративных клиентов. Теперь заказчики ГК «Эдит про» получат доступ к платформам и сервисам от таких вендоров, как SAP и Oracle, а также смогут упорядочить взаимодействие между различными информационными системами с помощью интеграционной шины на основе набора RabbitMQ/Apache Kafka. Кроме того, компания продолжит внедрять решения на базе «1С».

Для крупных корпоративных клиентов, например, из сфер энергетики, финансов или розничной торговли, учетные системы являются ядром автоматизации и управления бизнесом. Поэтому в первую очередь расширение портфеля продукции ГК «Эдит про» подразумевает включение в нее учетных ИТ-решений от таких поставщиков, как SAP и Oracle. Внедрение ERP-продуктов из расширенной продуктовой линейки «Эдит Про» позволит заказчикам ИТ-компании выстроить единую, полностью прозрачную систему управления ключевыми бизнес-процессами, включая финансы, HR, производство, поставки, закупки и многие другие.

«Эдит про» планирует развертывать в компаниях интеграционные шины, предназначенные для обмена сообщениями через промежуточного брокера RabbitMQ или Apache Kafka. Крупные предприятия обычно имеют разветвленную ИТ-инфраструктуру с большим числом разрозненных информационных систем и взаимосвязей между ними. А значит, внесение любых, даже незначительных изменений в их ИТ-инфраструктуру сопряжено с рядом технических трудностей и множеством согласований. Интеграционная шина позволит заказчикам «Эдит про» упорядочить взаимодействие между ИС и создать в рамках компании единое информационное пространство для обмена самыми актуальными данными.

«Мы хотели сделать так, чтобы любой наш заказчик нашел среди наших решений то, что подходит именно ему, – объясняет Валерий Сапсалев, директор по работе с корпоративными клиентами ГК «Эдит про». – И поскольку мы работаем преимущественно с крупными корпоративными клиентами, при выборе стратегических ИТ-партнеров мы руководствовались специфическими целями и требованиями именно такого бизнеса. Кроме того, мы понимали, что есть продукты, которые уже занимают внушительную долю рынка, и которыми пользуется ряд наших клиентов и партнеров. Именно поэтому наш выбор пал на ERP-системы от SAP и Oracle, а также передовые интеграционные решения».

Сейчас компания организует стажерские программы, а также программы повышения квалификации для текущей команды.