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Утверждены национальные стандарты в области гибкой электроники

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило пять национальных стандартов для оценки качества гибких устройств, относящихся к гибкой электронике: ГОСТ Р МЭК 62715-5-1-2021 «Гибкие дисплейные устройства. Часть 5-1. Методы измерения оптических характеристик» ГОСТ Р МЭК 62715-5-3-2021 «Гибкие дисплейные устройства. Часть 5-3. Визуальная оценка качества изображения и дефектов» ГОСТ Р МЭК 62715-6-2-2021 «Гибкие дисплейные устройства. Часть 6-2. Методы испытаний на воздействие внешних факторов» ГОСТ Р 59361-2021 «Гибкие дисплейные устройства. Часть 5-2. Методы измерения оптических характеристик из точки наиболее благоприятного просмотра изогнутых дисплеев» ГОСТ Р 59367-2021 «Гибкие дисплейные устройства. Часть 5-4. Метод измерения размытости изображения в гибких прозрачных дисплеях».

Их разработку поддержал Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы «Роснано». Разработанные стандарты охватывают широкую линейку гибких дисплейных устройств (LCD, OLED, EPD), устанавливая актуальные требования к методам их испытаний и измерений, включая оценку качественных параметров и характеристик.

Взятые за основу при разработке международные стандарты подготовлены ведущими производителями гибких электронных устройств в рамках технического комитета Международной электротехнической комиссии с учетом действующего промышленного уровня применения новых материалов в электронике.

«Применение отечественных стандартов, гармонизированных с международными требованиями, которые признаны мировым сообществом, является наиболее оптимальным способом максимально быстрого вывода на рынок конкурентоспособной электронной техники нового поколения», - отметил директор департамента стандартизации ФИОП Юрий Ткачук. Внедрение национальных стандартов позволит нормативно-технически обеспечить производство и выпуск отечественной продукции на основе OLED-технологий и иных передовых технологий. В рамках группы «Роснано» производством подобных компонентов занимается Российский центр гибкой электроники группы компаний «Техномпарк», входящей в инвестиционную сеть ФИОП.

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